Способ сохранить овощи зимой, без потерь

И так осенью собран весь урожай, часть урожая переработана, осталось грамотно заложить овощи корнеплоды на зимнее хранение.

Перед многими дачниками, огородниками стояла задача вырастить богатый здоровый урожай, а осенью сохранность выращенного урожая на протяжении всей зимы. Условия хранения разных овощных культур различаются.

Приятнее и полезнее употреблять в пищу овощи, которые имеют приятный внешний вид и сохранившие все ценные питательные вещества. Дольше хранятся те овощи, у которых целостность не нарушена.

Также правильная уборка во многом влияет на долготу хранения. Убирать нужно во время и в срок. Корнеплоды сортируем, перебираем и откладываем на хранение только те, которые не повреждены.

У каждого овоща есть свои секреты хранения, если заложить неправильно на хранение, то урожай будет вянуть, потеряет вкус, из сохнет, сгниёт.

Корнеплоды дайкон, морковь, редьку, свёклу нужно хранить в подвале как и картофель. Но эти овощи в отличии от картофеля очень склонны к увяданию, поэтому их нужно еще и укложить в деревянные ящики, пересыпав торфом, речным песком, опилками, луковой шелухой.

Капусту можно разложить на полках в погребе, чтобы они не соприкасались друг с другом, а можно развешать под потолком, подвязав за кочерыжку.

Картофель укладываем клубни в деревянные ящики с щелями и засыпаем толщиной не более 1 метра.

Лук хорошо хранится, если сплести длинные косы, а затем подвесить на стену. Также можно хранить и чеснок.