Добавки в грунт при осенней перекопке для повышения плодородия
Многие огородники, дачники перекапывая почву, забывая вносить удобрения. А ведь внесение удобрений осенью во многом повышает плодородность её и позволяет легче перенести зимние морозы.
Осень самое оптимальное время для восстановления плодородия и для профилактических обработок грунта. За год почва сильно истощается, размножаются вредители и болезнетворные бактерии. Овощи росли весь летний сезон и выбрали из почвы много питательных веществ, вот поэтому осенью нужно вернуть, хотя бы часть, а не весной. Вирусы и болезни обитают в почве в определённом количестве всегда, но при благоприятных условиях весной они просыпаются. становятся более активными и начинают поражать растения.
Рыхлый богатый гумусом грунт можно не перекапывать, а вот глинистую почву нужно. Глинистая почва весной быстрей прогреется. Посев сидератов позволяет хорошо разрыхлить тяжёлый грунт, обеззараживают от патогенных заболеваний, повышают плодородие почвы.
В супесчаные почвы добавляем компост, перепревшие опилки, листовой опад. Осенью растения нуждаются в фосфорно-калийном удобрениях. Фосфор плохо усваивается растениями и их лучше вносить с перекапыванием почвы осенью. Осенью вносим суперфосфат и хлористый калий.
С осени вносим препарат Байкал М1, за две недели до наступления осенних заморозков. Этим самым мы очищаем субстрат от патогенной микрофлоры и насыщаем живыми микроорганизмами, которые ускоряют почвообразование.
Перед тем как перекопать почву осенью следует внести туда перепревшие опилки, они улучшат ее механический состав. Известь, доломитовую муку, золу, она раскислит почву.
Опубликовано: Ангелина Крент
-
-
-
Тарас Медведев
В Ирландии объявлен референдум, чтобы пересмотреть конституционное отношение к правам женщин
Ирландцы на референдуме в ноябре примут решение об изъятии из своей Конституции статей, считающихся «устаревшими, о месте женщин, которые должны находиться дома», сообщило правительство республики в среду, в Международный день прав женщин.Подробнее...
-
-