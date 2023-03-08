Добавки в грунт при осенней перекопке для повышения плодородия

Многие огородники, дачники перекапывая почву, забывая вносить удобрения. А ведь внесение удобрений осенью во многом повышает плодородность её и позволяет легче перенести зимние морозы.

Осень самое оптимальное время для восстановления плодородия и для профилактических обработок грунта. За год почва сильно истощается, размножаются вредители и болезнетворные бактерии. Овощи росли весь летний сезон и выбрали из почвы много питательных веществ, вот поэтому осенью нужно вернуть, хотя бы часть, а не весной. Вирусы и болезни обитают в почве в определённом количестве всегда, но при благоприятных условиях весной они просыпаются. становятся более активными и начинают поражать растения.

Рыхлый богатый гумусом грунт можно не перекапывать, а вот глинистую почву нужно. Глинистая почва весной быстрей прогреется. Посев сидератов позволяет хорошо разрыхлить тяжёлый грунт, обеззараживают от патогенных заболеваний, повышают плодородие почвы.

В супесчаные почвы добавляем компост, перепревшие опилки, листовой опад. Осенью растения нуждаются в фосфорно-калийном удобрениях. Фосфор плохо усваивается растениями и их лучше вносить с перекапыванием почвы осенью. Осенью вносим суперфосфат и хлористый калий.

С осени вносим препарат Байкал М1, за две недели до наступления осенних заморозков. Этим самым мы очищаем субстрат от патогенной микрофлоры и насыщаем живыми микроорганизмами, которые ускоряют почвообразование.

Перед тем как перекопать почву осенью следует внести туда перепревшие опилки, они улучшат ее механический состав. Известь, доломитовую муку, золу, она раскислит почву.