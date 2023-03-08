Добавки в грунт при осенней перекопке для повышения плодородия

2023-03-08 16:09

Многие огородники, дачники перекапывая почву, забывая вносить удобрения. А ведь внесение удобрений осенью во многом повышает плодородность её и позволяет легче перенести зимние морозы.

Осень самое оптимальное время для восстановления плодородия и для профилактических обработок грунта. За год почва сильно истощается, размножаются вредители и болезнетворные бактерии. Овощи росли весь летний сезон и выбрали из почвы много питательных веществ, вот поэтому осенью нужно вернуть, хотя бы часть, а не весной. Вирусы и болезни обитают в почве в определённом количестве всегда, но при благоприятных условиях весной они просыпаются. становятся более активными и начинают поражать растения.

Рыхлый богатый гумусом грунт можно не перекапывать, а вот глинистую почву нужно. Глинистая почва весной быстрей прогреется. Посев сидератов позволяет хорошо разрыхлить тяжёлый грунт, обеззараживают от патогенных заболеваний, повышают плодородие почвы.

В супесчаные почвы добавляем компост, перепревшие опилки, листовой опад. Осенью растения нуждаются в фосфорно-калийном удобрениях. Фосфор плохо усваивается растениями и их лучше вносить с перекапыванием почвы осенью. Осенью вносим суперфосфат и хлористый калий.

С осени вносим препарат Байкал М1, за две недели до наступления осенних заморозков. Этим самым мы очищаем субстрат от патогенной микрофлоры и насыщаем живыми микроорганизмами, которые ускоряют почвообразование.

Перед тем как перекопать почву осенью следует внести туда перепревшие опилки, они улучшат ее механический состав. Известь, доломитовую муку, золу, она раскислит почву.








Новости СМИ2