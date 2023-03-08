Лучшие сорта белокочанной капусты для засолки и квашения

Белокочанную капусту привыкли выращивать практически все огородники и владельцы приусадебных участков. Она ценится за свои вкусовые качества и необычайно полезные свойства.

Краутман, созревает через 3-3,5 месяцев после полных всходов. Сорт отлично переносит непогоду, поэтому его легко можно вырасти при плохих погодных условиях, резких перепадах температур.Кочаны могут долго храниться на корню, не растрескиваясь при этом. Не подвержены к процессу гниения.

Кочаны вырастают до четырёх кг, плотные, со средней кочерыжкой, вкус отменный. Имеют небольшой минус, что собранный урожай хранится до четырёх-пяти месяцев.

Мегатон, этот гибрид имеет массу достоинств, по сравнению с другими, идеален для засолки и квашения. Отлично хранятся, долго и не теряют своих вкусовых качеств. Устойчива ко многим распространённым заболеваниям и вредителям. Хранится в зимний период долго и без потерь вкусовых качеств.

Засолочная, само название говорит об этой капусте, что прекрасно подходит для засолки и квашения. Капуста не растрескивается, долго хранится, сохраняя свои полезные и товарные качества. Данный сорт очень устойчив к распространённым заболеваниям, вынослив и переносит непогоду. Имеет превосходный вкус, никого не оставляет равнодушным.

Коронет, хорошо завязывает кочаны при неблагоприятной погоде. Хорошо хранится, подходит для свежих салатов, для засолки, квашения и заморозки. Хорошо растёт в любых условиях, отлично переносит не только жару, но и прохладу. Имеет небольшую кочерыжку, не растрескивается.