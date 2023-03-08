Делаем почву плодородной и рыхлой

Чтобы получить на своём огороде богатый урожай, каждый год нужно позаботиться о грунте, чтобы был он плодородным, рыхлым. И не каждый огород похвастается богатым урожаем.

Многим достались места с тяжёлой глинистой почвой. Кроме регулярного ухода важно высаживать овощи, фрукты, ягоды в плодородную воздухопроницаемую почву.

Любые ягоды, фрукты, овощи будут лучше расти в плодородном грунте. Он богат полезными микроэлементами, обогащённые кислородом и хорошо пропускают влагу.

Конечно процедура обогащения почвы трудоёмкая, но выполнима. Существует несколько способов, как улучшить тяжёлую глинистую почву.

Тяжёлые почвы бедны полезными микроорганизмами, такие почвы требуют постоянного рыхления. Выращивая на своих огородах овощи нужно знать тип почвы, уровень кислотности. Если грунт слишком глинистый, то скатав колбаской почву и свернуть в кольцо, она не разломится.

Если слишком глинистая вносим песок. Он повышает рыхлость и воздухопроницаемость.. Идеально подойдёт речной песок. Конечно песок вносить нужно не один раз, а несколько раз подряд.

Опилки вносим не свежие, так как они закисляют почву и забирают из неё азот. Поэтому помимо опилок вносим свежий навоз.

Вносим перегной, делаем из перегнившего навоза с добавлением торфа, складываем свежий навоз и торф послойно в компостную кучу.

Ботву картофельную, томатов, огурцов, перцев, баклажанов, кухонные отходы собираем в мешки и применяем препарат Байкал, этот препарат прекрасно перерабатывает любую ботву, в них заводятся масса полезных червячков и потом выкладываем на грядки.

Сидераты овёс, рожь хорошо своими корнями рыхлят почву, наполняют почву питательными веществами.

Низинный торф в нём живут микроорганизмы, благодаря которым корневая система растений получает достаточно питательных элементов и тепла.