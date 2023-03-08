Храним морковь долго: простые способы

Все огородники каждый год хотят не только вырастить большой урожай моркови, но и как можно дольше его сохранить.

Важным заключительным этапом считается, это подготовить урожай к хранению, чтобы не допустить снижение качества и сроки хранения.

Во первых нужно во время выкапывать морковь до заморозков.

Выкопав просушить корнеплоды и подготовить к хранению, отсортировать по размеру, отобрать здоровые, убрать поражённые корнеплоды, чтобы избежать дальнейшего заболевания.

Выбор сорта имеет решающее значение в плане лёжкости. Для длительного хранения подойдут лучше всего среднеспелые и позднеспелые.

Например для длительного хранения очень хорош сорт Император. Он за время хранения не только не вянет, а наоборот улучшает свои вкусовые качества, при хороших условиях хранится больше 9 месяцев.

Сорт Самсон, вырастают крупные корнеплоды, его можно выращивать на любой почве, в любом климате. Вызревает через 11о дней после всходов.

Флакке, урожай этого сорта не теряет свои вкусовые качества при длительном хранении без потерь, урожай в погребе хранится до конца весны.

Каждый огородник находит для себя наиболее удобный способ, многие стараются урожай сохранить как можно дольше. Хорошо хранится морковь в хвойных опилках, так как опилки содержат смолистые соединения, благодаря которым не может развиться гниль. Также можно хранить в луковой шелухе пересыпав каждый слой моркови.

Каждый корнеплод моркови погрузить в получившуюся смесь, после чего подсушиваем и укладываем в ящики или картонные коробки.

Пересыпать влажным песком корнеплоды и уложить в деревянные ящики.

На протяжении зимы может отрастать ботва и её нужно обрезать, дело в том, что вновь выросшая зелень забирает часть соков, содержащихся в корнеплодах.