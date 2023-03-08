Храним морковь долго: простые способы
Все огородники каждый год хотят не только вырастить большой урожай моркови, но и как можно дольше его сохранить.
Важным заключительным этапом считается, это подготовить урожай к хранению, чтобы не допустить снижение качества и сроки хранения.
Во первых нужно во время выкапывать морковь до заморозков.
Выкопав просушить корнеплоды и подготовить к хранению, отсортировать по размеру, отобрать здоровые, убрать поражённые корнеплоды, чтобы избежать дальнейшего заболевания.
Выбор сорта имеет решающее значение в плане лёжкости. Для длительного хранения подойдут лучше всего среднеспелые и позднеспелые.
Например для длительного хранения очень хорош сорт Император. Он за время хранения не только не вянет, а наоборот улучшает свои вкусовые качества, при хороших условиях хранится больше 9 месяцев.
Сорт Самсон, вырастают крупные корнеплоды, его можно выращивать на любой почве, в любом климате. Вызревает через 11о дней после всходов.
Флакке, урожай этого сорта не теряет свои вкусовые качества при длительном хранении без потерь, урожай в погребе хранится до конца весны.
Каждый огородник находит для себя наиболее удобный способ, многие стараются урожай сохранить как можно дольше. Хорошо хранится морковь в хвойных опилках, так как опилки содержат смолистые соединения, благодаря которым не может развиться гниль. Также можно хранить в луковой шелухе пересыпав каждый слой моркови.
Каждый корнеплод моркови погрузить в получившуюся смесь, после чего подсушиваем и укладываем в ящики или картонные коробки.
Пересыпать влажным песком корнеплоды и уложить в деревянные ящики.
На протяжении зимы может отрастать ботва и её нужно обрезать, дело в том, что вновь выросшая зелень забирает часть соков, содержащихся в корнеплодах.
Опубликовано: Ангелина Крент
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