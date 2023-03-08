Удачные сорта малины, которые не подведут даже в неурожайные годы

Ягоды малины хороши не только в свежем виде, так и в переработках, замораживании, получается из них прекрасное варенье, джем.

Бабье лето, прекрасно сорт переносит первые заморозки, перепады температуры, морозы, устойчив к болезням и вредителям. Кусты высокие, прямостоячие, ветки не ломкие, раскидистые, требующие подвязки. Начинает плодоносить в августе и до самых заморозков. Ягоды плотные, в меру сладкий вкус с лёгкой кислинкой, мякоть нежная, не водянистая, с малиновым вкусом и ароматом.

Солнышко, вырастают очень высокие кусты до двух метров в высоту, быстро наращивает стебли, даёт много поросли и его хорошо размножать. Имеет высокую устойчивость как к вредителям, так и к распространённым заболеваниям, не склонен к вымерзанию. На кусту ягоды долго висят, не осыпаются при перезревании. Очень вкусные крупные ягоды, в мякоти косточки почти незаметны, вкус десертный, нежный, кисло-сладкий, приятный.

Таруса, у сорта вырастают мощные, высокие кусты. Сорт неприхотлив в выращивании, устойчив к большинству вредителей, к распространённым болезням, хорошо переносит морозы.

Вкус ягод во многом зависит от погоды, какое будет лето, если дождливое холодное, то ягоды будут водянистыми, а в тёплое лето ароматные и сладкие. С урожаем можно делать всё, что угодно, замораживать, варить варенье, есть свежими.