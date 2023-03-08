Сорта моркови и свеклы, с большой урожайностью крупных и очень вкусных плодов

Каждый год на своём огороде выращиваю много разных овощей. Также не один год не обходится без посадки моркови и свёклы.

Каждый год высеваю не один сорт, что моркови, что свёклы, по не одной паре рядков, а осенью для себя отбираю полюбившиеся мной сорта. Сегодня хочу рассказать, какой сорт моркови и свёклы начала выращивать из года в год в большем количестве, чем других сортов.

Абако, вот уже не один год растёт эта морковь на моих грядках. С этой морковкой никаких проблем с выращиванием и хранением не бывает. Ни в один год, какая бы погода летом не была, у сорта не бывает гнилых и треснувшихся морковин.

Вот только главный недостаток дорогие семена, но корнеплоды мне нравятся по вкусу, да и долго хранятся, сохраняя вкусовые качества вплоть до весны.

Морковь Абако полюбила за длительное хранение, за её вкус, устойчивость к перепадам температуры, устойчивость к болезням, цветушности, и растрескиванию. Морковь вырастает ровная, гладкая, мякоть нежная, сочная, с сердцевиной небольшого диаметра, вкус приятный, сладковатый.

Пабло, этот голландский гибрид стала выращивать совсем не давно, в этот год выращивала четвёртый год. Полюбила его не только из за огромной пользы, но и из-за неповторимого сладкого вкуса, а также из за удобного размера корнеплодов.

Пабло нравится тем, что не нуждается в специальном уходе, прекрасно переносит засушливые дни. После посадки до сбора урожая проходит вообщем около трёх месяцев. Корнеплоды небольшие, округлые, аккуратные, удобные, на корнеплодах неровностей не бывает. Кожица тонкая, имеет бордовый цвет, мякоть у них очень сочная, вкус сладковатый без горечи.

Хранится всю зиму не вянет, не гниёт, не покрывается плесенью, не портится. Ешь такую свёклу всю зиму с удовольствием и в салатах, и в винегретах, и в борщах.