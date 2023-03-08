Нашла простые способы от вершиной гнили-потрясающие результаты

Чтобы не столкнуться с вершиной гнилью и потерей урожая от болезни, то нужно проводить профилактические мероприятия или приступать к лечению при первых признаках болезни.

Вершинная гниль не затрагивает кусты, корни, а поражает сам плод, на плодах, на его верхушке появляется подсохшее пятно, которое с некоторым временем увеличивается в размерах. Бывает и так, что поражается внутри плода и не увидим пока томат не разрежем. Повреждённые помидоры вершиной гнилью быстро начинают краснеть и опадать.

Вершинная гниль томатов вызвана недостатком кальция. Лучше проводить профилактические работы и не ждать когда растение заболеет. Для этого во время посадки рассады томатов в теплицу или открытый грунт сыпать в лунки Борофоску 1 столовую ложку. В ней содержится бор, фосфор, магний, калий и конечно же кальций. В нём есть всё, что любят помидоры, отсутствует только азот, но его можно внести, полив травяным настоем.

От вершинной гнили помогает яичная скорлупа, для этого берём один стакан мелко истолчённой яичной скорлупы и один стакан 9% уксуса, всё смешиваем, а затем разводим в 10 литрах воды и поливаем под корень.

Размешиваем один стакан древесной золы в 10 литрах воды, затем вливаем один стакан 9% уксуса и дожидаемся пока выйдут пузырьки, а затем поливаем под корень.