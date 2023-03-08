Турист застрял, совершая незаконный поход по лестнице в 4000 ступеней на гавайской тропе
Тропа, лестница из почти 4000 ступеней, известная как лестница Хайку, была закрыта для публики в 1987 году и считается “чрезвычайно опасной”.
Мужчина поднимался по тропе "Лестница на небеса" в Канеохе с двумя другими, когда получил травму и не смог спуститься, говорится в сообщении пожарной службы Гонолулу от 6 марта.
По словам пожарной службы, спасательная команда прибыла по воздуху и была доставлена к туристу.
По данным пожарной службы, спасатели оценили состояние мужчины, прежде чем вывезти его из этого района в ближайшую зону посадки. Других туристов тоже отвезли в зону посадки.
В результате “резкого роста расходов на безопасность” городской совет Гонолулу проголосовал за демонтаж лестницы в сентябре 2021 года.
Мэр Гонолулу Рик Бланджиарди:
Мы признаем интерес, который лестница представляет для определенных общественных групп, однако такие проблемы, как незаконное проникновение, телесные повреждения, общая безопасность населения, нельзя игнорировать. По сути, неуместно, чтобы туристическая достопримечательность с высокой посещаемостью входила в жилой район, в котором нет возможности обеспечить соответствующие удобства или парковку.
В то время как опасный поход по лестнице запрещен, существует более длинный и более безопасный пешеходный маршрут, который приводит посетителей на вершину горы.
Тропа длинная и напряженная, но с нее открывается потрясающий вид на долину Моаналуа.
Канеохе находится примерно в 10 милях к северо-востоку от Гонолулу.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Тарас Медведев
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