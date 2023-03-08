Национальный центр развития дикой природы призывает тех, кто покупает бабуинов, сдать их в питомник

Национальный центр развития дикой природы во вторник призвал тех, кто приобретает бабуинов, связаться с центром, чтобы согласовать их получение от них.

Национальный центр объяснил через свой официальный аккаунт в Twitter, в чем заключается опасность приобретения бабуинов.

Следствием покупки этих животных является “передача болезней и вирусов людям, поскольку это является нарушением окружающей среды и вызывает образование очагов обезьян за пределами их географического ареала”.

Национальный центр развития дикой природы подтвердил, что увеличение численности бабуинов приводит к следующему ущербу: нападению на людей, особенно на детей, и передаче болезней и вирусов.

А также за этим следует нарушение экологического баланса, повреждение сельскохозяйственных культур, проникновение в дома и сооружения, повреждение общественного имущества и нанесение ущерба туризму.