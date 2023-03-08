Санкции ЕС против Виолетты Пригожиной незаконны, заявил Общий суд ЕС

Общий суд Европейского союза отменил санкции ЕС в отношении матери основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

Семейных отношений недостаточно, чтобы оправдать карательные меры против матери Евгения Пригожина.

На момент введения санкций Виолетта Пригожина не была владельцем компаний, связанных с ее сыном, заявили в суде в Люксембурге.

23 февраля 2022 года государства ЕС внесли Виолетту Пригожину в свой санкционный список в связи с конфликтом на Украине, поскольку посчитали, что Пригожина «поддерживает действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». В свою очередь Виолетта Пригожина подала иск в апреле.

Ее адвокат отметил, что ЕС проигнорировал обязательство обосновать решение о санкциях и допустил фактические ошибки.

Пригожина в своем иске отрицала владение двумя компаниями, основанными ее сыном. Она также утверждала, что ее связи с сыном не подразумевают, что она каким-то образом скомпрометировала территориальную целостность Украины.