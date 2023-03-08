Спасаем капусту от вредителей: надёжные, проверенные способы

У каждого огородника на своих участках выращивается белокочанная капуста.Но выращивать её не так то просто.

Начинают вредители лакомиться ещё на стадии рассады, и это и крестоцветная блошка, белянка, моль, совка, гусеницы, слизни.

Перечисленные выше вредители очень опасны для растения. Например, крестоцветная мошка, если заведется на капусте, то в считанные дни превратит ее листочки в кружево.

Тля, высосет все соки у растения.

Гусеницы и бабочки могут сильно поесть растение, так, что у ее останутся лишь одни жилки. Если бабочки едят растение снаружи, то гусеницы поедают ее изнутри.

Способов борьбы с капустными вредителями много. Многие прибегают к химическим препаратам, а другие используют народные средства. Конечно защита капусты от вредителей народными методами возможна, но обрабатывать придётся часто, так как продолжительность действия таких настоек небольшая.

Опрыскиваем капусту уксусной кислотой, для этого берём уксусную эссенцию 2 столовые ложки и разводим в 10 литрах воды. Проводим опрыскивание в сухую погоду, днём.

Это средство прекрасно отпугивает крестоцветную блошку, бабочек, тлю, которые откладывают яйца.

От слизней, гусениц опудриваем древесной золой, обрабатываем мыльным раствором, для этого натираем дегтярное мыло на тёрке и смешиваем с золой и тщательно перемешиваем до полного растворения и проводим опрыскивание листьев капусты со всех сторон.

Делаем такой раствор, берём на 10 литров воды, по 25 гр соли и горчичного порошка, добавляем 5 гр красного молотого перца, всё тщательно перемешиваем и обрабатываем капусту от гусениц и слизней.