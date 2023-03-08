Томаты, которые созревают раньше остальных

После зимы все хотят побаловать себя свежими салатиками из свежих помидоров прямо с грядки.

Анастасия, очень ранний томат, при грамотном уходе урожай вкусных плодов формируется на 75 день после посева семян в грунт. Гибрид не нуждается в особом уходе в течении всего периода выращивания, хорошо переносит недостаток влаги в почве, устойчив к перепадам температуры, к большинству заболеваний. Плоды небольшого размера, собираются на кистях по 6-7 штук, масса каждого плода достигает 150 гр в среднем, помидоры удлинённой формы подходят для консервации, в свежем виде.

Санька, созревает рано, через 80 дней после посева в грунт. Плодоносят очень долго, до самых морозов. Отлично переносят перепады температуры, нехватки освещения и влаги. Помидоры небольшие, красивые округлой формы, изумительно смотрятся в заготовках. Годятся для всех целей: в свежем виде, для заготовок сока.

Мандаринка, этому сорту требуется подвязка и пасынкование. На одной кисти формируется до 10 плодов, размер каждого около 100 гр. Созревают через три месяца после посева семян в грунт. Высокорослый кистевой сорт с плодами ярко оранжевого цвета. Вкус приятный с достаточным содержанием сахаров. Помидоры ровненькие настоящие мандаринки.

Парниковый скороспелый, первый урожай вкусных томатов не приходится долго ждать, спустя 70 суток после посева семян в грунт. Кустики вырастают небольшие около 65 см в высоту. На них появляются крупные плоды, массой 130 гр и больше, красные, на кистях формируется по 6-7 плодов.