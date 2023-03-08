Советы для выращивания крупного тугого кочана и защита от вредителей

Многие огородники жалуются, что не завязываются и не формируются кочаны, а у других съедают вредители. Чтобы получить достойный урожай капусты, нужно не совершать ошибки.

Дефицит света, избыток и недостаток удобрений. закислённый грунт, ошибки при поливе, несоблюдение схемы посадки, выбор сорта.

Не нужно удалять нижние листья, они очень важны для будущего кочана, нижние листья доставляют к нему питание. Если их срезать, капуста не дополучит полезных веществ и кочан крупным и тугим точно не вырастет. Нижние листья защищают от перегрева, влага испаряется медленнее. Удалять те, которые касаются земли и засохшие.

Чтобы завязались тугие плотные кочаны, делаем подкормку: для этого в 10 литрах растворяем 1 столовую ложку монофосфата калия и добавляем 20 гр борной кислоты и поливаем по одной литре на каждое растение. А также можно полить суперфосфатом, 20 гр на 10 литров воды, суперфосфат предварительно растворить в горячей воде.

От слизней и гусениц: берём 3 литра древесной золы, пол пакета горчицы, 1 пакет красного перца, всё тщательно перемешиваем и опыляем кочаны этим средством.