Чтобы не было червей на малине

Многие садоводы. огородники занимаются выращиванием малины. Она обладает лекарственными свойствами.

Многие считают малину неприхотливой культурой, считают, что для ее выращивания не потребуется много сил, ухаживать за растением не нужно - сама вырастет. Но, хоть и минимальных затрат сил и времени малине все же следует уделить.

О том, какие необходимые этапы ухода за малиной все таки необходимо обязательно проводить поговорим в следующей статье, а сегодня разберемся как справится с такой напастью, как малиновые жуки, которые изрядно портят ягоды и аппетит.

Дачники, огородники стараются как можно больше собрать урожая вкусной и полезной ягоды. Но при сборе урожая бывает часто малина червивая. Можно в ягодах малины увидеть небольших червячков.

Особый вред приносит малиновый жук, самый известный из вредителей. Срываешь ягодку, а там противный, извивающийся жучок, который портит весь аппетит. Малиновый жук часто встречается на ягоде, они питаются цветочками растения, туда же и откладывают яйца. С ростом ягоды, растет и сама личинка, питаясь ягодами.

Защитить малину следует заранее. Чтобы не было червей необходимо ранней весной, когда почки ещё не набухли, облить из лейки горячей водой около 75 градусов. Обливать нужно весь куст весь стебель и лить под корень.

Обработка малины пищевой содой. На ведро воды берём 5 столовых ложек, остудить и опрыскать в период цветения.

Настой из табачной пыли, 200 гр на 10 литров воды. Настаиваем сутки, затем процеживаем и опрыскиваем малину.

1 кг пижмы настаиваем два дня в 10 литрах воды, опрыскиваем кусты малины.

Осенью после перекопки междурядий малины, засыпаем слоем мульчи и вредителей и не даём оттуда выбраться.