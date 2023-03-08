Как ускорить созревание томатов: простые способы

В разных регионах созревание плодов томатов идёт по-разному. Например на юге заканчивается созревание плодов, а на севере только начинают зреть.

В средней полосе лето короткое и томаты не успевают созревать, поспевать на корню. Скорость созревания зависит от сорта и создаваемых условий в теплице. В условиях короткого лета томатам нужна дополнительная поддержка, чтобы вовремя покраснели.

Можно ускорить созревание плодов ещё в процессе роста.

За месяц сбора урожая очень редко поливаем, полив сводим к минимуму. При ограниченном поливе томаты созревают сладкими, сахаристыми. Если поливать много, то вкус будет водянистым. Будут быстрей наливаться и зреть.

Удаляем листья, растение получает стресс. Если не удалять листву и пасынки, то зрелости томатов на кусту можно и не дождаться. Так как они будут забирать питательные вещества на себя. Обрезать на кусте листья вплоть до первой плодовой кисти. Оголённый стебель хорошо проветривается и не препятствует проникновению света.

Раскладывать опавшие яблоки или банановую кожуру под помидорный куст. они способствуют быстрому созреванию, так как выделяют этилен.

\Поддёрнуть корни кустов томата, поворачивая в разные стороны, тогда корневая система подаст сигнал тревоги и все силы будут направлены на созревание плодов.

Прищипываем верхушку томатов после завязывания кистей. Лишние ветки обрезать , макушки, которые идут вверх, даже если там есть цветочки. Прищипываем частичные цветоносы в томатных кистях.

Надрезать вдоль ствол и вставить медную проволоку. Или стянуть стебель медной проволокой.