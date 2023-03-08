Причины вялых и желтых листьев у огурцов

Желтеющие кустики огурцов проблема неприятная, но легко устранимая. Самое главное вовремя заметить, что при выращивании огурцов что-то пошло не так.

Огурцы одни из самых отзывчивых на заботу овощ. Тут не получится посадить и забыть, а потом только собрать урожай. За этой культурой следует тщательно ухаживать, заботиться, вовремя подкармливать.

Казалось бывает хорошо растёт и плодоносит и только, что не так, сразу же можно увидеть по состоянию кустов, огуречные кусты начинают увядать, желтеть , листья засыхать, а само растение прекращает расти и развиваться, а также приносить плоды.

Существует множество причин пожелтения листвы, любое изменение цвета и состояния листьев, скручивание, засыхание, является сигналом для дачников.

Огурцы влаголюбивая и теплолюбивая культура. Они очень быстро реагирует на недостаток влаги или ее переизбыток.

Переливать их точно не стоит, так как если около корней будет застаиваться вода, то огурцы могут заболеть грибковыми заболеваниями. Да, и полив холодной водой огурцы переносят очень болезненно.

Корни огурцов не уходят глубоко в землю, а располагаются на поверхности, поэтому растения очень сильно страдают от перегрева почвы.

Повреждённая корневая система при рыхлении может сказаться на состояние куста. Большой стресс получают от перепады температуры в дневные и ночные часы. Так как днём бывает очень жарко, а ночью резко понижается температура. Больше всех страдают от перепада температур огурцы.

Но если с приходом вечерней прохлады после полива листья не восстанавливаются, то это говорит о том, что проблема была не в недостатке влаги, а в заражении растения болезнями. Пожелтение листьев может сигнализировать об их поражении насекомыми-вредителями или возбудителями различных заболеваний. Нужно тщательно осматривать огуречные кусты.

Если растений заболело корневой гнилью, это легко можно заметить. Происходит увядание и усыхание нижней листвы, а затем наступает гибель всего куста. При заболеваниях фузариозом верхняя часть растения увядает, а нижняя часть растения увядает. Плети становятся слабыми и хилыми.