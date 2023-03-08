Путин вручил госнаграды гражданам России в Кремле 8 марта

Владимир Путин вручил россиянкам государственные награды, произнеся поздравительную речь в честь Международного женского дня.

В среду Владимир Путин провёл встречу с российскими женщинами в Кремле, вручив им награды за достижения в различных сферах жизнедеятельности государства. Также Путин поздравил девушек с Международным женским днём, отметив, что в настоящий момент в России нет ни одной области, где представительницы прекрасного пола не добились бы высоких результатов.

Кроме того, Владимир Путин поблагодарил российских женщин за воспитание нового поколения в патриотическом ключе, отметив работу девушек-медиков в зоне спецоперации.