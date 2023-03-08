Путин вручил госнаграды гражданам России в Кремле 8 марта
Владимир Путин вручил россиянкам государственные награды, произнеся поздравительную речь в честь Международного женского дня.
В среду Владимир Путин провёл встречу с российскими женщинами в Кремле, вручив им награды за достижения в различных сферах жизнедеятельности государства. Также Путин поздравил девушек с Международным женским днём, отметив, что в настоящий момент в России нет ни одной области, где представительницы прекрасного пола не добились бы высоких результатов.
Кроме того, Владимир Путин поблагодарил российских женщин за воспитание нового поколения в патриотическом ключе, отметив работу девушек-медиков в зоне спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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