Способы применения опавших яблок

Я опавшие яблоки никогда не оставляю под деревьями, так как в них зимуют всевозможные возбудители болезней, а также вредители.

Гнилые яблоки обладают очень полезными свойствами для почвы. Клетчатка способствует размножению полезных микроорганизмов. Благодаря активному насыщению гумусом, повышается плодородный слой и влага лучше впитывается в грунт.

Опавшие яблоки внимательно осматриваю под деревьями, перезревшие и внешне здоровые, а также которые упали из-за ветра или дождя можно переработать в пищу. А вот яблоки с признаками гнили, они не пригодны для переработки.

С помощью опавших яблок делаю тёплую грядку. Выкапываю на глубину чуть побольше, чем на штык лопаты и на дно выкладываю гнилые яблоки, сорняки, скошенную траву и добавляю древесную золу, поверх засыпаю грунтом и периодически поливаю.

Вокруг кустарников смородины, крыжовника засыпаю опавшие яблоки, измельчаю, перемешиваю с древесной золой и сверху присыпаю землёй.

Готовлю компост из опавших яблок, он готовится совсем просто. Первым слоем кладу любую траву, затем яблоки, а далее слой древесной золы, и присыпаю небольшим слоем почвы. Несколько раз протыкаю через 5 дней вилами, чтобы был доступ кислорода, а весной использую для посадки овощей.