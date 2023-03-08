Разбираемся с усами у огурцов – стоит удалять или нет

Огурец, это плетистое и ползущее растение, поэтому при росте он выпускает много усов. Усы на самом деле такие же побеги, но предназначенные для цепляния за опору.

Все знают, что за огурцами нужно обязательно ухаживать, то есть поливать, подкармливать, формировать огуречный куст и удалять усы.

Некоторые огородники за то, что нужно обязательно удалять усы, другие уверены, что это делать не нужно.

Если собрались удалять усы, то делать нужно обязательно правильно с последующей обработкой оставшейся ранки. Обрабатывать ее обязательно нужно, иначе можно только навредить растению. Если во время удаления усов идет дождь, то через ранку растение может заразиться какой нибудь болезнью.

Поэтому лучшее время для обрезания усов, это подойдёт сухой солнечный день, тогда после удаления усов, ранки быстрее затянуться. Место среза нужно обработать активированным углём или раствором марганцовки.

Огурцам просто необходима опора, без нее растения будут цепляться за все подряд, за все что попадется на их пути роста.

Поэтому посадки будут не только загущаться, но и запутаются. Разобраться будет невозможно где какое растение. Кроме того в этом случае могут деформироваться листва растения и всё это не лучшим образом скажется на развитие плети. Усы скручивают листья, затягивают макушку у огурца и не дают нормально развиваться.