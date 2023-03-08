Подкормка для кабачков для долгого плодоношения
Кабачки, этот овощ можно встретить в каждом огороде. Это одна из овощей, которая растёт очень быстро и не требует большого ухода.
Кабачки растут быстро и поэтому они требовательны к питанию. Пожалуй, каждый огородник мечтает о богатом урожае кабачков. Дождаться этого возможно, если правильно и в достаточном количестве подкармливать растения.
Если растению не будет хватать микро и макроэлементов, в том числе фосфора и калия, то будет много пустоцветов и завязи будут подгнивать. От ухода за кабачками особенно в июле зависит качество и количество плодов. Дефицит питательных веществ приводит к ухудшению урожая.
Настой из луковой шелухи считается отличным профилактическим средством от разных заболеваний, от пожелтения листьев у кабачков, увеличивает урожайность, продлевает плодоношение и вкус плодов. Для этого берём 100 гр луковой шелухи в литре воды, провариваем 10 минут, остужаем, процеживаем и опрыскиваем.
Хороший результат даёт подкормка древесной золой.
Берём чайную ложку Люголя разводим в 10 литрах воды и добавляем 5 гр борной кислоты, разведённой в горячей воде и поливаем кабачки под корень, а также можно опрыскивать.
Опубликовано: Ангелина Крент
-
Диана Мудреченко
Москалькова сообщила об отказе Украины обменять 70 пленных бойцов ВСУ на российских солдат
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своём официальном Tg-канале сообщила, что власти Украины отказываются обменять 70 пленных бойцов ВСУ на российских солдат.Подробнее...
-
-
-
-