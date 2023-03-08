Мэйсвилл, расположенный на реке Огайо в Кентукки, был назван лучшим маленьким южным городом

Мэйсвилл недавно был назван лучшим маленьким южным городом в конкурсе читательских симпатий USA Today.

По состоянию на 2021 год население Мэйсвилла составляло около 8 700 человек, и он может похвастаться множеством “прелестей маленького городка”.

Расположенный в округе Мейсон вдоль реки Огайо, он находится примерно в 63 милях к юго-востоку от Цинциннати, штат Огайо.

Вот что нужно знать о Мэйсвилле, который был основан в 1787 году

Чем заняться в Мейсвилле, Кентукки

В Мэйсвилле есть несколько художественных галерей, ресторанов, музеев и многое другое.

Туристы могут посетить музейный центр Kentucky Gateway, в котором хранится более 4000 экспонатов.

Здесь есть в том числе коллекция миниатюр KSB, которая, по данным USA Today, является одной из крупнейших коллекций миниатюр в мире.

В городе также находится винокурня Old Pogue, которая, согласно ее веб-сайту, была построена в годы после гражданской войны в США.

Винокурня предлагает часовые экскурсии только по предварительной записи.

В Мэйсвилле есть два исторических театра, расположенных в центре города, которые открыты для публики.

Вашингтонский оперный театр является пятым старейшим действующим театром в США, и в нем круглый год проводятся живые постановки.

Театр Рассела был открыт в 1930 году и стал местом проведения нескольких дебютов в кино.

Театр открыт для экскурсий по предварительной записи, а список показов и мероприятий можно найти в Интернете.

В городе также есть несколько мероприятий для любителей активного отдыха.

К услугам гостей бесплатный прокат велосипедов, четыре поля для гольфа, парк отдыха площадью 57 акров с собачьим парком, бассейн, площадки для игры в маринад и многое другое.

В Мэйсвилле также есть несколько палаточных лагерей и парков RV на выбор.

Природный заповедник Камминс - это 110 акров земли, открытой круглый год, с бесплатными экскурсиями с гидом, а также пешеходными тропами, крытыми площадками для пикников и многим другим.

Городской речной парк, расположенный на реке Огайо, является популярным местом для лодочников.

В Мэйсвилле также находится Magee's, которая является одной из любимых пекарен актера и уроженца Лексингтона Джорджа Клуни.

В 2017 году он даже устроил званый ужин в Мэйсвилле. Magee's известен своими прозрачными пирогами, которые ежедневно выпекаются свежими.