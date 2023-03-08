Мэйсвилл, расположенный на реке Огайо в Кентукки, был назван лучшим маленьким южным городом
Мэйсвилл недавно был назван лучшим маленьким южным городом в конкурсе читательских симпатий USA Today.
По состоянию на 2021 год население Мэйсвилла составляло около 8 700 человек, и он может похвастаться множеством “прелестей маленького городка”.
Расположенный в округе Мейсон вдоль реки Огайо, он находится примерно в 63 милях к юго-востоку от Цинциннати, штат Огайо.
Вот что нужно знать о Мэйсвилле, который был основан в 1787 году
Чем заняться в Мейсвилле, Кентукки
В Мэйсвилле есть несколько художественных галерей, ресторанов, музеев и многое другое.
Туристы могут посетить музейный центр Kentucky Gateway, в котором хранится более 4000 экспонатов.
Здесь есть в том числе коллекция миниатюр KSB, которая, по данным USA Today, является одной из крупнейших коллекций миниатюр в мире.
В городе также находится винокурня Old Pogue, которая, согласно ее веб-сайту, была построена в годы после гражданской войны в США.
Винокурня предлагает часовые экскурсии только по предварительной записи.
В Мэйсвилле есть два исторических театра, расположенных в центре города, которые открыты для публики.
Вашингтонский оперный театр является пятым старейшим действующим театром в США, и в нем круглый год проводятся живые постановки.
Театр Рассела был открыт в 1930 году и стал местом проведения нескольких дебютов в кино.
Театр открыт для экскурсий по предварительной записи, а список показов и мероприятий можно найти в Интернете.
В городе также есть несколько мероприятий для любителей активного отдыха.
К услугам гостей бесплатный прокат велосипедов, четыре поля для гольфа, парк отдыха площадью 57 акров с собачьим парком, бассейн, площадки для игры в маринад и многое другое.
В Мэйсвилле также есть несколько палаточных лагерей и парков RV на выбор.
Природный заповедник Камминс - это 110 акров земли, открытой круглый год, с бесплатными экскурсиями с гидом, а также пешеходными тропами, крытыми площадками для пикников и многим другим.
Городской речной парк, расположенный на реке Огайо, является популярным местом для лодочников.
В Мэйсвилле также находится Magee's, которая является одной из любимых пекарен актера и уроженца Лексингтона Джорджа Клуни.
В 2017 году он даже устроил званый ужин в Мэйсвилле. Magee's известен своими прозрачными пирогами, которые ежедневно выпекаются свежими.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Диана Мудреченко
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