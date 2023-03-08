Урожайный, беспроблемный томат, настоящая палочка выручалочка

У каждого огородника есть гибрид, сорт, которые сажают из года в год. Высаживая на своём огороде какой либо сорт томата, я стараюсь получить, как можно больше информации о сорте томата.

Выращиваю в теплице, высаживала в открытый грунт на грядки, не понравилось, урожай намного меньше. В первый же год посадки показал себя в полной красе.

Очень порадовал урожайностью и вкусом плодов в прошлом сезоне, был ранний урожай. А вот в этом году весь май стоял холодный. Пришлось ставить дуги в теплицы и укрывать сверху укрывным материалом, ночью температура на улице доходила до отрицательных отметок. Но мой томаты стояли зелёными, только чуть чуть пожелтели нижние листья.

Как и предполагала из за холодной погоды затяжного стресса плодоношение немного затянулось. Но сейчас всё наладилось, прекрасно цветут и завязей много и появились первые плоды.

Растение высокое, в высоту достигает около 1,8 метра. Кусты приходится обязательно подвязывать, во время пасынковать. Благовест ранний, урожайный, рано созревает, но нуждается в тщательном уходе. При своевременном уходе всегда даёт обильный урожай.

Плодоношение продлеваю, для этого над третьей кистью оставляю запасной пасынок. Растение здоровое, устойчивое к болячкам. Уход аналогичен, как над другими сортами, полив, рыхление, прополка, профилактические мероприятия против болезней и вредителей.

Появившиеся плоды имею почти одинаковые размеры, это очень удобно для консервации. Недозревшие снятые плоды быстро дозариваются, хорошо хранятся некоторое время. Вкус отличный, ощущается сладость и небольшая кислинка. Знаю, что многие не любят вкус данного гибрида, но он многих сортов и гибридов вкуснее, имеет ярко выраженный помидорный вкус и аромат.