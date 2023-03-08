Частые ошибки при прищипывании огурцов

Прищипывание считается важной процедурой для огурцов, даёт необходимое направление огуречным побегам и помогает растениям тратить основные силы на получение урожая, а не на развитие зелёной массы.

Прищипывание стимулирует быстрый рост побегов бокового типа, улучшает уровень плодоношения. Плоды на таких кустах вырастают без горечи. Удалять мужские соцветия, чем меньше пустоцветов, тем слаще будут огурчики. Мужские соцветия отнимают энергию у стебля и поэтому зеленцы горчат.

Имеются и такие сорта и гибриды, которые формировать не надо. , это такие гибриды, которые не склонны к ветвлению, у которых мощный центральный стебель и слабо развиты укороченные побеги их не нужно прищипывать. К таким гибридам относятся Темп, Саровский, Букет, Валдай, Ижорец.

Иногда при формировании огуречных кустов некоторые огородники делают ошибки и это приводит к серьёзным проблемам, огурцы перестают расти и завязывать плоды. Какие ошибки совершаем при прищипывании огурцов:

Прищипываем после полива растений. После полива активно выделяется влага, которая не даёт долго зарубцевать ранку.

Обрезаем большое количество за один приём. Это большой стресс получают огурцы, лучше за один раз прищипнуть 3-4 штуки и тогда перенесут нормально и не затормозят в развитии.

Прищипывать в сухую солнечную погоду утром, чтобы к вечеру рана начала затягиваться. Продезинфицировать ранку толчённым углём.

Обрезать плети чистым, острым инструментом. Руками не обрывать, если обрывать руками может привести к гибели растения.

Не прищипывать в холодную дождливую погоду, ранки подсыхают намного медленнее, чем в тёплую погоду.