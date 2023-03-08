Самые распространённые причины, почему скручиваются листья у томатов
Распространённой проблемой при выращивании томатов является скручивание листьев. Причин по которым листья скручиваются у помидоров много.
Обычной причиной скручивания листьев являются ошибки в уходе, избыток или недостаток питательных веществ, неправильные условия содержания.
Некоторые гибриды, сорта сами по себе склонны к кудрявости листьев. У них сортовая особенность.
Если начали скручиваться нижние пластины, после того, как находящаяся над ним плодовая кисть начала наливаться, то это естественный процесс, такие листья просто удалить.
Главное определить, хорошо и внимательно осмотреть куст, стебли и листья. Ведь может быть еще какая нибудь причина скручивания. Куст могут поражать вредители или болезни. И она является самой неприятной. Нужна срочная обработка растения.
Осматриваем кончики листьев. Если они закрутились вверх, а другие признаки отсутствуют, то значит при поливе перелили растение. А если кончики свернулись вниз, то недолили.
Листья могут скручиваться из за жаркой погоды. А именно, если на улице жара, то в теплице тоже, воздух циркулирует плохо и листья скручиваются.
Нехватка кальция, проявляется вершинной гнилью.
Нехватка калия, по краям на листьях появляется коричневая кайма и листья сворачиваются в трубочкой вверх.
Нехватка фосфора, листья нижней стороны становятся фиолетовыми и скручиваются вверх.
Нехватка меди, на листьях появляется чернота или жёлтые пятна и скручиваются вверх листья.
При нехватке бора, верхушки помидоров скручиваются вниз верхние листья желтеют, легко ломаются, при этом жилки остаются зелёными.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Диана Мудреченко
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