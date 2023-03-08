Всегда полно сочного пышного укропа и никаких зонтиков

Каждый дачник, огородник желает на своих участках вырастить ароматную, сочную зелень укропа без зонтиков. Зонтики укропа требуются в конце лета для консервации.

Немаловажное значение имеет выбор семян. Но сортов укропа без зонтиков не существует, так как зонтик, это метод размножения зелени.

Сегодня хочу рассказать, как я выращиваю укроп, чтобы весь сезон кушать полезную зелень, чтобы хватило на консервацию и на зиму.

Если укроп правильно выращивать, все условия соблюдать, то он даст много зелени вместо зонтиков. Чтобы укроп быстрей взошёл замачиваю в горячей воде при температуре 50 градусов, так как содержит эфирные масла, которые не дают долго всходить укропу.

Для посадки выбираю среднеспелые или позднеспелые сорта. Это такие сорта как: Дальний, Кустистый, Иней, Кутузовский, Дилл. Ранний сажаю с целью получения ранней зелени, они быстро образуют зонтик.

Укроп требователен к освещению, высеваю только на солнечной грядке и на плодородной почве. На кислых почвах, а также в тени укроп расти не будет.

Семена высеваю не рядками, а кучками, для этого делаю лунки примерно 10 см, в них всыпаю семена, присыпаю почвой и обильно поливаю. Можно сделать прищипку зонтика, в тот момент, когда он только начнёт появляться. И после этого из пазухи листика начнёт расти новый стебель.