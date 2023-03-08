Делюсь самым эффективным способом борьбы с луковой мухой

Это небольшое насекомое – самый распространенный вредитель лука и чеснока, а заметить его не так легко.

Луком питается не сама муха, а её личинки. Луковая муха садится на перо и откладывает яйца, через неделю появляются личинки. Они прогрызают перо и добираются до корня, там и живут.

Личинки очень быстро размножаются, они мелкие, эти вредители предпочитают не вылезать на поверхность, а живут и питаются под землёй. Когда выдернёшь луковицу, то можно увидеть на самом донце ползают маленькие белые червячки, это и есть личинки, они губят луковицу.

Можно для профилактики полить грядки табачной пылью, посыпать междурядья, раз в месяц подсыпать на грядки с луком табачную пыль.

Перед посадкой лук замочить на 3 часа в солёной воде, берём 1 столовую ложку соли на 1 литр тёплой воды, затем промыть и замочить в тёмном растворе марганцовки, снова промыть и слегка подсушить, а затем высадить на грядки.

Поражённые растения заметить очень сложно, пока перья у листьев не начнут желтеть, вянуть.

С вредителем хорошо справляется Пиперазин, при этом человеку, который в дальнейшем будет потреблять в пищу лук, чеснок никакого вреда не наносит. Для этого нужно взять 10 таблеток и растворить в 10 литрах тёплой воды и пролить лук, чеснок. Вначале не забыть грядку пролить чистой водой. А также можно опрыскать грядки с луком и чесноком, для этого берём 4 таблетки и растворяем в двух литрах тёплой воды.