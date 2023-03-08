Москалькова сообщила об отказе Украины обменять 70 пленных бойцов ВСУ на российских солдат
2023-03-08 19:07
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своём официальном Tg-канале сообщила, что власти Украины отказываются обменять 70 пленных бойцов ВСУ на российских солдат.
«В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», — написала Москалькова.
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Накануне омбудсмен заявила, что договоренность была об обмене в формате «160 на 160», однако украинская сторона не согласилась на данное количество, поэтому из украинского плена вернулись лишь 90 солдат.
Опубликовано: Диана Мудреченко