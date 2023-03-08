Сахарные и очень сладкие сорта томатов

У каждого огородника есть гибриды, сорта томатов, которые сажают из года в год.

Царь колокол, сажаю в теплицу и на улицу на грядки, на грядках вырастают невысокие кусты, а вот в теплице порядком до 1,5 метров в высоту. Подвязываю, томат сам прекращает рост после формирования всех цветочных кистей, вырастают красивые компактные кустики. Начинает созревать через 4 месяца после посева на рассаду. Неприхотлив в уходе, прекрасно переносит перепады температуры, почти ничем не болеет.

Очень красивую форму имеют плоды, а вкус мягкий и сладкий, особенно хороши плоды, которые созреют на кусте, а так и сорванными хорошо и быстро дозревают, не растрескиваются.

Сладкий фонтан, от фирмы Вкуснотека, я называю плоды этого сорта конфетками по их вкусовым качествам. Мякоть нежная, сахаристая, сочная, очень внуки полюбили этот сорт. На одной кисти насчитывается больше 10 плодов, похожих по форме на сливки. Висят себе на кусту, созревают и не растрескиваются. Срок созревания растянут, зреют до морозов, это очень удобно.

Ожерелье красное, очень интересный сорт. Хотя вырастают кусты невысокие, но всё равно приходится подвязывать из-за большого урожая, может просто обломиться куст. Сорт холодостойкий, прекрасно переносит стрессы, пересадку рассады на постоянное место. Плоды мелкие, примерно весом в среднем около 15 гр, а мякоть сочная, нежная, сладкая.

Сластёна нравится очень своими вкусовыми качествами, сахаристой мякотью, подходит для салатов, соусов, соков, томатной пасты. Неприхотливый, в высоту вырастает до метра.

Образует большое количество побегов, приходится постоянно пасынковать и подвязывать. Плоскоокруглые, гладкие плоды собраны в кисти по 20 30 штук. Раннеспелый урожай готов к первому сбору через 3 месяца после появления отростков.