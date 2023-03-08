Способы избавиться от проволочника на участке
Самый злостный враг картофеля, это проволочники-личинки жука щелкуна, развивающиеся в течение нескольких лет.
То, что на картофель напал проволочник можно понять по кустам картофеля. Кусты картофеля отстают в росте, хилые и выглядят болезненно. Подъедают нежные стебли в прикорневой части, повреждают клубни, в мякоти видны ходы, у таких клубней снижается срок хранения. Проволочник заносит различные бактерии, грибок, что вызывает гнили.
Личинки похожи на небольших тонких гусениц светло-жёлтого цвета. Как же с ним бороться? Бороться с личинками трудно, но возможно. Глубокая перекопка осенью почвы и своевременное известкование сдерживают размножение жуков.
Ранней весной можно выловить часть личинок с помощью приманок. Для этого можно закапывать небольшие кусочки картофеля на глубину около 10 см, место пометить. Через несколько дней приманки выкопать и уничтожить.
За 1-2 недели ранней весной до посадки картофеля, высеять гнёздами по 10-15 зёрен семена ячменя или овса через 50 - 60 см, при появлении всходов приманочные растения выкапывают с комом почвы и содержащимися в нём проволочника.
Хорошим приёмом в борьбе с проволочником является известкование кислых почв, борьба с сорняками, а также посадка бобов и гороха.
Опубликовано: Ангелина Крент
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