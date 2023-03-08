Горох сладкий, сочный, крупный – в восторге будут дети и взрослые

Горох незаменимое лакомство детства, его любят не только дети, но и взрослые. И всем бы хотелось вырастить крупные стручки со сладкими горошинами внутри.

Вырастить его не так сложно, так как горох очень неприхотливая культура. Его можно вырастить, где совсем мало места для остальных огородных культур. Гороху необходимы открытые солнечные места, только так можем получить ранний урожай. Посев проводим, когда почва прогреется до 6-7 градусов. Высаживать лучше на рыхлые плодородные почвы. Горох считается очень влаголюбивой культурой, нельзя сильно пересушивать почву.

Главное подобрать качественные семена гороха. Сортов в настоящее время выпущено очень много и иногда трудно подобрать подходящий. В этой статье предлагаю вашему вниманию сорта, которые понравятся всем.

Фаворит. Сорт не только устойчив ко многим заболеваниям, но и к стрессовым условиям, полеганию, нетребователен к уходу. По истечению двух месяцев можно лакомиться сладким горошком. Стручки вырастают длинные, в каждом из которых находится не менее 10 крупных горошин. Созревает дружно, в высоту достигает до 60-70 см, не ветвится и не нуждается в опоре. Хорош в свежем виде, заморозке и консервировании.

Сахарный-2, дающий сорт отличный урожай. Растение конечно более 70 см не вырастает, но подвязки обязательной требует. Без подвязки или подпорки может полечь и тогда стручки испортятся или их повредят гусеницы. Хорошим плюсом является неприхотливость, устойчивость к грибковым заболеваниям и поражением плодожоркой. Горошины сладкие, сочные, долго не грубеет, сохраняют свою мягкость и сладость.

Зелёная сластёна, устойчив к полеганию, можно выращивать без опор. Урожай поспевает сочных, сладких горошин через два месяца после всходов.

Сахарный деликатес, створки бобов сочные, сладкие, нежные, не имеют волокон. Хорошо растёт без опор и не полегает.

Мечта хомячка, сорт не требователен к влаге. Стручки около 10 см, содержат до 9 штук горошин.