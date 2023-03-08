Что добавляю в лунку при посадке картофеля

Чтобы картошка хорошо и долго хранилась, да и урожай был удачный, ее необходимо удобрять во время роста.

Конечно картофель можно не удобрять, урожай будет и без подкормок, но урожай небольшой и клубни мелкие. Но всем нам хочется получить хороший урожай.

Чтобы картофель хорошо рос и дал хороший урожай, нужно для посадки подбирать здоровый посевной материал, размер его должен быть не крупный, примерно с куриное яйцо. Подкормки для его очень важны, так как изначально картофель имеет не очень развитую корневую систему. Благодаря им, корни будут хорошо развиваться и смогут обеспечивать питательными веществами большое количество клубней.

В каждый период роста картофеля, следует подкармливать разной подкормкой, ведь в разные периоды растению нужны различные питательные вещества. Несоответствия содержания удобрений периодам роста картофеля может оказаться не только бесполезным и нанести вред растению.

Если удобрения раскидать по поверхности участка в разброс, то пользы бывает меньше, чем положить в лунку при посадке. Внесение в лунку даёт лучший результат.

Я каждый год покупаю удобрение для картофеля ОМУ. органоминеральное, в состав которого входят гуминовые соединения, азот, фосфор, калий, магний, сера, бор, медь, железо, марганец, цинк и полезные бактерии. При посадке картофеля в каждую лунку кладу по чайной ложке этого удобрения. Прекрасно стимулирует рост и развитие плодов, повышает крахмалистость, урожайность.