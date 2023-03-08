Парламент Швейцарии выступил против отправки боеприпасов на Украину

Поставка боеприпасов для танков на Украину по запросу Берлина останется под запретом, такое решение принял в среду Национальный совет Швейцарии.

Национальный совет отказал в выдаче разрешений на реэкспорт в том числе из-за отсутствия принятой всеми участниками резолюции Генассамблеи ООН по конфликту на Украине.

Ранее глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предупредила, что странам ЕС необходимо будет искать другие пути для приобретения боеприпасов для вооружений, поставляемых Украине.