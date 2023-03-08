Турецкие дипломаты: Россия оставляет открытой продление сделки по экспорту украинского зерна

Как отметили в среду представители турецкой дипломатии, которые являются посредниками в зерновой сделке, Россия не приняла решение о дальнейшем экспорте украинского зерна через Черное море.

«…проблемы, с которыми сталкивается Россия, так и не были решены», — сообщил инсайдер в дипломатических кругах.

Сделка, заключенная при посредничестве ООН и Турции, позволила разблокировать экспорт зерна из трех украинских портов в июле 2022 года. Затем сделку удалось продлить в ноябре и срок ее действия истекает 18 марта.

Россия не раз заявляла, что сделка будет продлена при условии, что будут учтены интересы российских сельхозпроизводителей.

Возникшие в результате западных санкций ограничения в платежных операциях, логистике и страховании сдерживают экспорт российского зерна и удобрений.