Разведка США допустила две версии происхождения коронавируса

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что американская разведка допускает две версии происхождения коронавируса и исключает возможность создания его в качестве биологического оружия.

Хейнс пояснила, что на данный момент американская разведка рассматривает версию возникновения коронавируса в результате лабораторной утечки или из-за естественного заражение от инфицированного животного.

Эврил Хейнс добавил, что для установления точной причины появления коронавирусной инфекции необходимо должное сотрудничество со стороны Китая, где были зафиксированы первые случаи заражения данным заболеванием.