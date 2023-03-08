Разведка США допустила две версии происхождения коронавируса
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что американская разведка допускает две версии происхождения коронавируса и исключает возможность создания его в качестве биологического оружия.
Хейнс пояснила, что на данный момент американская разведка рассматривает версию возникновения коронавируса в результате лабораторной утечки или из-за естественного заражение от инфицированного животного.
Эврил Хейнс добавил, что для установления точной причины появления коронавирусной инфекции необходимо должное сотрудничество со стороны Китая, где были зафиксированы первые случаи заражения данным заболеванием.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Тарас Медведев
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