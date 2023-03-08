Коврик из автомобиля Примадонны выставлен на продажу за 850 тысяч рублей

Продавец утверждает, что вещь подлинная, и ею Пугачева пользовалась в тот период, когда была замужем за Киркоровым.

Ковер из Lincoln народной артистки Аллы Пугачевой и ее бывшего мужа, народного артиста России Филиппа Киркорова, выставлен на продажу на популярном классифайде, сообщает Рамблер.

Продавец просит за вещь, на которую ступала нога звезды, 850 тысяч российских рублей.

Есть документ, который подтверждает подлинность, — указал продавец в объявлении.

Черный ковер, где есть надпись «Алла + Филипп» предлагают забрать в районе станции метро «Косино» в Москве.

Ранее в российской столице появилось объявление о продаже осколков Челябинского метеорита. В зависимости от размера лоты можно приобрести за 15-50 тысяч рублей.