Разведка США не увидела признаков создания ядерной бомбы в Иране

Американская разведка оценила возможности создания ядерной бомбы в Иране и обнародовала свои выводы.

Согласно данным спецслужб США, сейчас в Иране не проводятся работы, которые позволили бы выйти на ядерные испытания.

В американской разведке отмечают, что не обнаружили признаков каких-либо действий, направленных на создание ядерного оружия.

Не выявлены и признаки работы по созданию ядерных устройств, которые могли бы использоваться в ядерных испытаниях.

Вместе с тем в США считают, что в дальнейшем Иран может заняться обогащением урана до 90%, поскольку его больше не сдерживает сделка с мировым сообществом.

Ранее сообщалось, что США практически отказались от намерений по возобновлению ядерной сделки с Ираном.