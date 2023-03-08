Боррель: из фонда мира ЕС взяли 450 миллионов евро на боеприпасы для ВСУ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал сумму компенсации за боеприпасы для Украины.

По его словам, государства, которые поставляли боеприпасы украинским военным, получили из фонда мира ЕС компенсацию в 450 млн евро.

Боррель также отметил, что сейчас украинские военные расходуют десятки тысяч боеприпасов каждый день.

Он также призвал в срочном порядке решить вопрос ускоренной поставки вооружения и боеприпасов на Украину.

При этом Боррель подчеркнул, что очень хотел бы обсуждать не военную помощь Киеву, а мирные переговоры.