Боррель: из фонда мира ЕС взяли 450 миллионов евро на боеприпасы для ВСУ
2023-03-08 21:21
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал сумму компенсации за боеприпасы для Украины.
По его словам, государства, которые поставляли боеприпасы украинским военным, получили из фонда мира ЕС компенсацию в 450 млн евро.
Боррель также отметил, что сейчас украинские военные расходуют десятки тысяч боеприпасов каждый день.
Он также призвал в срочном порядке решить вопрос ускоренной поставки вооружения и боеприпасов на Украину.
При этом Боррель подчеркнул, что очень хотел бы обсуждать не военную помощь Киеву, а мирные переговоры.
Опубликовано: Светлана Репина