Россия обвинила США в шантаже Афганистана гуманитарной помощью

Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала действия США в отношении Афганистана шантажом.

Она напомнила, что после прихода к власти талибов полтора года назад иностранные войска спешно покинули страну.

В результате к проблемам, которые ранее существовали в Афганистане, добавились новые сложности.

Евстигнеева подчеркнула, что американцы несут ответственность за развал страны, но пытаются переложить ее на плечи афганских властей.

Она уточнила, что США пытаются манипулировать населением Афганистана и шантажировать его гуманитарной помощью.