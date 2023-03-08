Россия обвинила США в шантаже Афганистана гуманитарной помощью
2023-03-08 21:27
Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала действия США в отношении Афганистана шантажом.
Она напомнила, что после прихода к власти талибов полтора года назад иностранные войска спешно покинули страну.
В результате к проблемам, которые ранее существовали в Афганистане, добавились новые сложности.
Евстигнеева подчеркнула, что американцы несут ответственность за развал страны, но пытаются переложить ее на плечи афганских властей.
Она уточнила, что США пытаются манипулировать населением Афганистана и шантажировать его гуманитарной помощью.
Опубликовано: Светлана Репина