США признались, что не могут определить происхождение коронавируса без помощи Китая

Представители американской разведки заявили, что установить условия происхождения коронавируса без помощи Китая невозможно.

Глава национальной разведки США Эврил Хейнс сообщила, что для выяснения происхождения коронавируса нужна помощь Китая.

Она отметила, что распространение вируса не было результатом использования биологического оружия или генной инженерии.

Однако в США все еще не могут прийти к согласию по поводу того, имела ли место утечка из лаборатории или естественная передача от зараженного животного.

Хейнс уточнила, что на данный момент обе теории считаются рабочими, специалисты пытаются получить дополнительные сведения.

При этом она подчеркнула, что китайская сторона не обеспечила полноценного сотрудничества, которое позволило бы понять причины распространения вируса.