Американская разведка ожидает эффекта от мобилизации в РФ весной или летом
2023-03-08 22:00
Национальная разведка США опубликовала ежегодный отчет, в котором содержится прогноз последствий мобилизации в России.
Согласно этому документу, реальный эффект от проведения частичной мобилизации проявится весной или летом этого года.
В докладе сказано, что на данный момент Российская Федерация еще не ощутила в полной мере эффекта от частичной мобилизации.
Там также отмечается, что российским военным не удастся взять весь Донбасс под контроль в этом году.
Ранее заместитель главы комитета Госдумы РФ Юрий Швыткин заявил, что возможность второй волны мобилизации пока не обсуждается.
Он подчеркнул, что распространяя слухи о второй волне мобилизации США пытаются посеять страх в обществе.
Опубликовано: Светлана Репина