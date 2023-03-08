Американская разведка ожидает эффекта от мобилизации в РФ весной или летом

Национальная разведка США опубликовала ежегодный отчет, в котором содержится прогноз последствий мобилизации в России.

Согласно этому документу, реальный эффект от проведения частичной мобилизации проявится весной или летом этого года.

В докладе сказано, что на данный момент Российская Федерация еще не ощутила в полной мере эффекта от частичной мобилизации.

Там также отмечается, что российским военным не удастся взять весь Донбасс под контроль в этом году.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы РФ Юрий Швыткин заявил, что возможность второй волны мобилизации пока не обсуждается.

Он подчеркнул, что распространяя слухи о второй волне мобилизации США пытаются посеять страх в обществе.