Спецназ начал разгонять протестующих у здания парламента в Тбилиси слезоточивым газом и водометами

Грузинские телеканалы сообщают, что спецназ начал разгонять протестующих у здания парламента в Тбилиси.

По информации журналистов, для этого силовики используют водометы, а также применяют слезоточивый газ.

Сообщается, что митингующих уже оттеснили от служебных входов в здание парламента, сейчас они сосредоточены у проспекта Руставели.

Силовики через громкоговорители просят митингующих разойтись, одновременно звучит сирена.

Ранее сообщалось, что оппозиционные силы Грузии выдвинули два требования к правительств страны.

Они хотят отзыва недавно принятого закона об иноагентах, а также требуют отпустить всех граждан, задержанных накануне.