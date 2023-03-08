Спецназ начал разгонять протестующих у здания парламента в Тбилиси слезоточивым газом и водометами
2023-03-08 22:57
Грузинские телеканалы сообщают, что спецназ начал разгонять протестующих у здания парламента в Тбилиси.
По информации журналистов, для этого силовики используют водометы, а также применяют слезоточивый газ.
Сообщается, что митингующих уже оттеснили от служебных входов в здание парламента, сейчас они сосредоточены у проспекта Руставели.
Силовики через громкоговорители просят митингующих разойтись, одновременно звучит сирена.
Ранее сообщалось, что оппозиционные силы Грузии выдвинули два требования к правительств страны.
Они хотят отзыва недавно принятого закона об иноагентах, а также требуют отпустить всех граждан, задержанных накануне.
Опубликовано: Светлана Репина