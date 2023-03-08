Спецназ начал разгонять протестующих у здания парламента в Тбилиси слезоточивым газом и водометами

2023-03-08 22:57

Грузинские телеканалы сообщают, что спецназ начал разгонять протестующих у здания парламента в Тбилиси.

По информации журналистов, для этого силовики используют водометы, а также применяют слезоточивый газ.

Сообщается, что митингующих уже оттеснили от служебных входов в здание парламента, сейчас они сосредоточены у проспекта Руставели.

Силовики через громкоговорители просят митингующих разойтись, одновременно звучит сирена. 

Ранее сообщалось, что оппозиционные силы Грузии выдвинули два требования к правительств страны.

Они хотят отзыва недавно принятого закона об иноагентах, а также требуют отпустить всех граждан, задержанных накануне.








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