Издание The Spectator опубликовало материал Марка Гаолеотти о версиях подрыва «Северных потоков».

Журналист полагает, что Германия и Соединенные Штаты уже давно подозревают причастности украинцев к диверсии.

По его мнению, газопроводы действительно могли подорвать украинцы, а финансировать диверсию могли украинские олигархи.

Гаолеотти пишет, что в таком случае можно сделать вывод о слабом контроле киевских властей над ситуацией в стране.

Он предполагает, что такой сценарий вызывает серьезные опасения о том, что украинские вдасти не так сильны, как хотелось бы думать Западу.