The Spectator: украинцы могли подорвать «Северные потоки» без согласия Киева
2023-03-08 23:30
Издание The Spectator опубликовало материал Марка Гаолеотти о версиях подрыва «Северных потоков».
Журналист полагает, что Германия и Соединенные Штаты уже давно подозревают причастности украинцев к диверсии.
По его мнению, газопроводы действительно могли подорвать украинцы, а финансировать диверсию могли украинские олигархи.
Гаолеотти пишет, что в таком случае можно сделать вывод о слабом контроле киевских властей над ситуацией в стране.
Он предполагает, что такой сценарий вызывает серьезные опасения о том, что украинские вдасти не так сильны, как хотелось бы думать Западу.
Опубликовано: Светлана Репина