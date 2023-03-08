Президент Грузии Зурабишвили попросила не применять силу к протестующим
2023-03-08 23:36
Президент Грузии Саломе Зурабишили выступила в эфире телеканала CNN и обратилась к правоохранительным органам страны.
Она призвала избегать применения силы к протестующим против принятия закона об иноагентах.
По мнению Зурабишвили, грузинские власти должны понимать, что это их последний шанс разорвать увеличивающуюся дистанцию с гражданами.
Президент подчеркнула, что сейчас власти должны продемонстрировать свою независимость от России и приверженность европейским ценностям.
Ранее сообщалось, что грузинская оппозиция потребовала отозвать закон об иноагентах и отпустить задержанных участников протестов.
По последним данным, спецназ разогнал протестующих у здания парламента в Тбилиси при помощи водометов и слезоточивого газа.
Опубликовано: Светлана Репина