Президент Грузии Зурабишвили попросила не применять силу к протестующим

Президент Грузии Саломе Зурабишили выступила в эфире телеканала CNN и обратилась к правоохранительным органам страны.

Она призвала избегать применения силы к протестующим против принятия закона об иноагентах.

По мнению Зурабишвили, грузинские власти должны понимать, что это их последний шанс разорвать увеличивающуюся дистанцию с гражданами.

Президент подчеркнула, что сейчас власти должны продемонстрировать свою независимость от России и приверженность европейским ценностям.

Ранее сообщалось, что грузинская оппозиция потребовала отозвать закон об иноагентах и отпустить задержанных участников протестов.

По последним данным, спецназ разогнал протестующих у здания парламента в Тбилиси при помощи водометов и слезоточивого газа.