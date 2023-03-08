Экс-советник ЦРУ Рикардс: антироссийские санкции приведут к дедолларизации мира

Экс-советник американского Центрального разведывательного управления Джеймс Рикардс оценил последствия антироссийских санкций.

По его мнению, введение таких ограничений заставит весь мир постепенно отказаться от использования доллара США.

Рикардс отметил, что многие страны по-прежнему заинтересованы в сохранении торговых отношений с Россией.

Он считает, что именно это стало одной из основных причин провала антироссийских санкций Запада.

Рикардс напомнил, что общий ВВП Ирана, России, Индии и Китая больше, чем показатель США, а с учетом Мексики, Бразилии, Индонезии разрыв становится еще больше.

Он подчеркнул, что все эти страны не поддерживают санкции против России, поэтому ограничения не дадут эффекта.