Пентагон не смог назвать сроки поставки танков Abrams Украине

Пентагон делает все возможное, чтобы ускорить передачу танков Abrams Украине, однако точные сроки пока неизвестны.

Такое заявление сделал Дуглас Буш, помощник министра армии США по вопросам закупок, логистики и технологий.

Он сказал, что точных сроков поставки танков украинским военным пока не знает даже глава Пентагона Ллойд Остин.

Буш отметил, что сроки не называются и по другой причине: чтобы не давать лишней информации России.

Он также напомнил, что танк становится полноценной боевой единицей только после обучения экипажей, а на этот тоже необходимо время.

Представитель Пентагона уточнил, что у США есть обязательства по поставкам танков в другие страны, которые нужно выполнять.