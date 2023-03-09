Пригожин признал санкции ЕС в отношении него и ЧВК «Вагнер» вполне обоснованными

Издание Daily Telegraph обратилось к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать ситуацию с санкциями в отношении его матери.

Ранее стало известно, что суд Евросоюза отменил санкции, введенные в отношении матери Пригожина.

Сам он сказал, что ему неизвестны тонкости процесса, поскольку сейчас он находится в командировке в Донбассе.

Пригожин уточнил, что всеми вопросами, связанными с судом, его мама занималась самостоятельно

Он пообещал разобраться во всех нюансах данной ситуации после своего возвращения из командировки.

Пригожин подчеркнул, что считает обоснованными санкции ЕС, введенные в отношении него и ЧВК «Вагнер», и оспаривать их не планирует.