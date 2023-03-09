Пригожин признал санкции ЕС в отношении него и ЧВК «Вагнер» вполне обоснованными
2023-03-09 00:42
Издание Daily Telegraph обратилось к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать ситуацию с санкциями в отношении его матери.
Ранее стало известно, что суд Евросоюза отменил санкции, введенные в отношении матери Пригожина.
Сам он сказал, что ему неизвестны тонкости процесса, поскольку сейчас он находится в командировке в Донбассе.
Пригожин уточнил, что всеми вопросами, связанными с судом, его мама занималась самостоятельно
Он пообещал разобраться во всех нюансах данной ситуации после своего возвращения из командировки.
Пригожин подчеркнул, что считает обоснованными санкции ЕС, введенные в отношении него и ЧВК «Вагнер», и оспаривать их не планирует.
Опубликовано: Светлана Репина