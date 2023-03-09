В Европарламенте пригрозили Грузии потерей поддержки Евросоюза из-за подавления протестов

Депутат Европарламента Зигфрид Мурешан сообщил, что Евросоюз может лишить Грузию своей поддержки.

По его словам, причиной являются недемократические тенденции, которые выразились в подавлении протестов в Тбилиси.

Мурешан отметил, что Евросоюз заинтересован в соседстве с процветающими, стабильными и безопасными странами.

При этом он отметил, что при определенном сценарии развития событий ЕС будет вынужден существенно сократить поддержку Грузии.

Он уточнил, что Грузия и раньше отставала от Украины и Молдовы, а сейчас проблемы этой страны стали еще более заметными.

Ранее сообщалось, что грузинский спецназ разогнал протестующих в Тбилиси слезоточивым газом и водометами.