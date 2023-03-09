Посол РФ в США Антонов рассказал о «бодрящем душе» западных санкций

Посол России в США Антонов назвал западные санкции «бодрящим душем» и рассказал об их положительном влиянии.

По словам дипломата, введенные ограничения оказались стимулом для опережающего импортозамещения.

Он отметил, что в данном случае можно поблагодарить инициаторов санкций за пользу таких мер для России.

По мнению Антонова, сейчас наступило подходящее время всерьез заняться опережающим импортозамещением.

Он уточнил, что это касается информационных технологий, от которых Запад пытается отключить Россию.

Антонов также напомнил, что российской экономике удалось устоять, несмотря на все мрачные прогнозы.