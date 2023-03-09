Зеленский поддержал участников протестов в Грузии
2023-03-09 01:51
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу протестов, которые сейчас проходят в столице Грузии.
Он заявил, что каждый украинец желает дружественной Грузии настоящего демократического успеха.
По мнению Зеленского, Грузия обязательно должна войти в состав Евросоюза, и он уверен, что это произойдет.
Отдельную благодарность Зеленский выразил людям, которые во время протестов в Тбилиси держали в руках флаги Украины.
По его словам, это было проявлением уважения к Украине, и в ответ он выразил уважение к Грузии.
Опубликовано: Светлана Репина